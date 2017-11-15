Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
7 неловких вопросов сексологу
Самые популярные «беременные» вопросы к юристам
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
21:51 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

К ухудшению погодных условий готовятся автоинспекторы и дорожные службы

В первой половине дня в Свердловской области произошло семь серьезных аварий: три человека погибли, восемь пострадали. Автоинспекторы просят быть внимательными на дорогах, погода ухудшается. За обстановкой на трассах следят дорожные службы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 54% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Вести - Екатеринбург

Эта осень на Урале выдалась на удивление теплой несмотря на то, что первый снег выпал еще в начале октября. Такое случается нередко, говорят синоптики, и связано это с приходом теплого атлантического циклона.

Обильных снегопадов в ближайшие дни ждать не приходится, однако уже ночью может подморозить.

«Ухудшается видимость, порывистый ветер. Поэтому погода неблагоприятная, особенно завтра может осложниться тем, что образуется гололедица на дорогах. Фронт будет отодвигаться, подморозит на дорогах, особенно в Красноуфимском районе, Горноуральском районе», — рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Из-за гололеда сотрудники ГИБДД ожидают увеличения числа аварий на дорогах области.

«На скользкой дороге увеличивается тормозной путь, поэтому тормозить надо заблаговременно, особенно при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Может произойти столкновение с впереди движущимся транспортным средством, если не соблюдать безопасную дистанцию, поэтому разумнее будет ее увеличить, — сказала старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга Наталья Лесникова.

Между тем власти Екатеринбурга уже готовы к приходу зимы. Снегоуборочная техника выйдет на улицы сразу же, как только начнутся обильные снегопады, а пока дорожные рабочие чистят пешеходные переходы и тротуары. Ближайшая неделя в Свердловской области, по прогнозам, будет еще относительно теплой. Настоящие зимние морозы придут на Урал к концу ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
Путин одобрил обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
ЦБ пригрозил банкам «вниманием» за высокие ставки по вкладам
Грязная тайна Ракки: спасение мирных жителей или угроза для мира
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь