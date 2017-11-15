К ухудшению погодных условий готовятся автоинспекторы и дорожные службы

Источник: Вести - Екатеринбург

Эта осень на Урале выдалась на удивление теплой несмотря на то, что первый снег выпал еще в начале октября. Такое случается нередко, говорят синоптики, и связано это с приходом теплого атлантического циклона.

Обильных снегопадов в ближайшие дни ждать не приходится, однако уже ночью может подморозить.

«Ухудшается видимость, порывистый ветер. Поэтому погода неблагоприятная, особенно завтра может осложниться тем, что образуется гололедица на дорогах. Фронт будет отодвигаться, подморозит на дорогах, особенно в Красноуфимском районе, Горноуральском районе», — рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Из-за гололеда сотрудники ГИБДД ожидают увеличения числа аварий на дорогах области.

«На скользкой дороге увеличивается тормозной путь, поэтому тормозить надо заблаговременно, особенно при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Может произойти столкновение с впереди движущимся транспортным средством, если не соблюдать безопасную дистанцию, поэтому разумнее будет ее увеличить, — сказала старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга Наталья Лесникова.