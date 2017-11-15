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21:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южный Урал остался без лимонария

Тропические растения посреди уральской степи. До недавнего времени удивительный сад радовал местных жителей и восхищал приезжих. Теперь оазиса нет.

Экзотические деревья распродают. Таково решение нового владельца. В теплицах появится рассада цветов. Как известно, прежний хозяин — компания «Сады России» — продал зеленый оазис еще в августе. Почему экзотика не прижилась на Урале — в репортаже корреспондента ГТРК «Южный Урал» Юлии Черешневой.

Мадина Исламовна тоскует по огромным оранжереям с экзотическими деревьями. Теперь биолог ухаживает лишь за своими комнатными растениями. Бывший сотрудник лимонария трудилась на предприятии 17 лет.

«Очень больно, очень тяжело, первые дни плакали, такой стресс был, — признается Мадина Галямова, бывший биолог и садовник лимонария. — Мы старались на эту тему не разговаривать вообще, как будто у нас все умерло».

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Лимонарий считался одной из визитных карточек области, экскурсии сюда приезжали со всего региона. В тропиках посреди бескрайней уральской степи росли папайя, фейхоа, помело, бананы. Только лимонных деревьев было более тысячи двухсот. Они давали урожай круглый год.

Зеленый оазис под Магнитогорском появился почти 20 лет назад. За эти годы у лимонария поменялось шесть владельцев. В августе его купили в очередной раз, в ноябре стало известно о продаже экзотических деревьев.

Нынешние владельцы журналистов в теплицы пускать не хотят. Но и этих кадров достаточно, чтобы понять: цветущего оазиса больше нет. Помещения не отапливаются, растения выкапывают. Нынешний руководитель комплекса уверяет: решение о закрытии далось ей не просто. Предприятие требует миллионных расходов на оплату коммунальных услуг. Кроме того, теплицам нужен серьезный ремонт.

«Вот даже просто саму крышу заменить без работ — 15 миллионов рублей. Смотрите, это даже не зимняя толщина. Так покрывают летние теплицы, — показывает Газиза Омарова, руководитель Тепличного хозяйства. — Почему бывшие хозяева не заменили? У них все уходило на газ».

Новые владельцы собираются выращивать и продавать рассаду. Цветочный бизнес-план менее затратный, чем фруктовый. Как в пьесе Чехова «Вишневый сад», жизнь здесь приобретет совершенно новый уклад. С потерей прежнего придется смириться.

Юлия Черешнева.

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