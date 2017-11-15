Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продано за рекордные $140 тысяч

ЛОНДОН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Первое издание книги про Гарри Поттера ушло в среду с молотка в британской столице за рекордные 106 тыс. фунтов ($140 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Bonhams, который организовал торги.

Итоговая цена книги «Гарри Поттер и философский камень», изданной в 1997 году, в три с половиной раза превысила изначальную оценочную стоимость лота, составлявшую от 30 до 40 тыс. фунтов ($40−53 тыс.). Уникальность книги заключается в том, что она была подписана автором фантастической саги о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг.

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«Для Миры, Настасии и Кая, с большой любовью от Джо (также известной как Дж. Роулинг)», — собственноручно написала на одной из страниц книги писательница спустя ровно один месяц и один день после того, как книга поступила в продажу 26 июня 1997 года. О том, кому именно была адресована надпись, не уточняется.

Комментируя итоги торгов, в аукционном доме обратили внимание на то, что речь идет о самом обычном издании произведения. «Сама по себе это совершенно обычная книга, поэтому заплаченная за нее цена — самая большая в истории аукционов», — сообщил собеседник агентства.