8 невероятных мест для путешествий в одиночестве
В последнее время стало модным ездить отдыхать без попутчиков. Покоритель инстаграма и искатель приключений Джек Моррис расскажет, куда лучше всего отправиться одинокому страннику.
В последнее время стало модным ездить отдыхать без попутчиков. Покоритель инстаграма и искатель приключений Джек Моррис расскажет, куда лучше всего отправиться одинокому страннику.
Для жаждущих впечатлений миллениалов новый способ почувствовать себя свободным — поехать путешествовать соло. С 2013 года количество путешествий в одиночку увеличилось на 10%, сообщает компания Millward Brown, занимающаяся маркетинговыми исследованиями. А опрос Topdeck Travel показал, что почти 30% миллениалов в 2016 году ездили в поездки без сопровождения. Добавьте к этому молодых блогеров, чьи посты и фотографии вдохновляют ехать в неизведанные места, а также платформы типа Airbnb, которые позволяют не ждать друзей и отправляться одному.
Мы попросили 26-летнего профессионального путешественника Джека Морриса, который в 21 год бросил работу ради сосредоточенного исследования самых дальних уголков мира, порекомендовать, куда можно поехать.
Прочитав этот материал, вы сможете запланировать для себя путешествие в одиночестве: поваляться на пляже на Бали, потоптаться по Скалистым горам или любой другой вариант.
Острова Греции
Греция наилучшим образом подходит для «прыжков по островам» (island-hopping). На Санторини — традиционные белые домики, а из города Ойя лучше всего виден красивый закат. Иос все считают тусовочным местом, и так оно и есть, но на этом большом острове много всего интересного: можно нырять со скалы в чистейшее море, а можно ездить на машине, осматривая его живописные окрестности.
Миконос известен своими белыми домами с синей отделкой — кажется, как будто вы в кино. Если хочется побродить вдали от людских глаз, езжайте на Закинф, куда легко попасть из Афин. Поставьте этот остров первым в списке. На севере Закинфа есть бухта Навайо, которая также называется Пляж Кораблекрушений. Доберитесь до вершины скалы и посмотрите вокруг — лучше вида я не встречал.
А вот Милос — в 96 км от Санторини — бесспорно, мой самый любимый остров Греции. На нем тихо, спокойно и можно бездумно ездить на мотоцикле, каждый раз открывая новые клевые штуки.
Монтана
Озера с утра до вечера.
Когда я сотрудничал с управлением по туризму штата Монтана, по вечерам я чаще всего ездил в Скалистые горы, где можно было найти идеальное местечко, чтобы наблюдать за медленным заходом солнца. А днем непременно надо посмотреть озеро Макдональд в Национальном парке Глейшер: дно покрывает цветная галька, а вокруг — горы. Но моим самым ярким воспоминанием в Монтане был поход на озеро Крекер — это огромный
Кения
Прогулка с животными.
Кения для меня уникальна — я первый раз был среди такого количества диких животных, спокойно разгуливающих в своем природном ареале. Страна идеально подходит для одиночных путешествий: вы не устанете перемещаться на машине, потому что везде вас ждет
Обязательно забронируйте номер в Усадьбе Жирафов (Giraffe Manor) в Найроби. Это
Одиночество вместе.
Многие ездят в
Марокко
В стиле «Касабланка».
Рекомендую начинать с Марракеша и брать машину. Мое самое сильное впечатление от поездки в Марокко — ночь в пустыне. Я лег рядом с палаткой и уснул под прозрачным небом с бесконечным количеством звезд.
На расстоянии 563 км на север от Марракеша расположен Шавен, его также называют «синий город», где можно увидеть здания 15 века, выкрашенные в оттенки синего. И не забудьте остановиться в Касабланке — ощутить флюиды Хамфри Богарта.
Иордания
Чудо света.
Многие боятся ехать в Иорданию, потому что рядом Сирия, но в стране безопасно и иорданцы невероятно дружелюбные. Вы встретите массу людей, но лучше сами творите свое путешествие. Посетите Петру — это известная археологическая достопримечательность, в
Шри Ланка
Качели и звезды.
Я не большой любитель пеших прогулок, но Адамов Пик на Шри Ланке — это нечто. Идти придется часа четыре — наверх ведут тысячи каменных ступенек, но потом перед вами откроется такой захватывающий дух вид на горы, что вы не пожалеете. Во время своего восхождения я увидел 75-летнюю женщину, взбиравшуюся по ступенькам, чтобы совершить ритуалы на вершине. Шри Пада («священный след») — это двухметровое каменное образование на верхушке горы, которое считается отпечатком ноги Будды. Если же вам хочется быть поближе к уровню моря, можно покататься на веревочных качелях над океаном в Унаватуна, на южной стороне острова.
Тсарабаньина
Нет обуви — нет стресса.
На север от Мадагаскара находится остров — настоящий рай. Добираться туда дорого, но если водятся деньжата и хочется проветрить голову — вам сюда. А еще это остров босых ног: как только вы ступаете на берег, вы кладете вашу обувь в сумку и больше на острове ее не надеваете. Небольшой курорт Constance Tsarabanjina все же имеет некоторые элементы роскоши, но все остальное приближено к природе. Между 25 виллами приличное расстояние, так что это очень уединенный отдых. Всю территорию можно обойти за час. На острове обязательно нужно понырять с аквалангом и поплавать с маской. Вода — чистейшего голубого цвета и можно рассмотреть потрясающих рыб и коралловые рифы.