Исполнитель «Феличиты» Аль Бано объявил о завершении карьеры
Известный итальянский певец Аль Бано объявил, что 31 декабря 2018 года завершит свою музыкальную карьеру. Об этом сообщает ANSA.
Известный итальянский певец Аль Бано объявил, что 31 декабря 2018 года завершит свою музыкальную карьеру. Об этом сообщает ANSA.
Я собираюсь дать грандиозный концерт, а после этого стану виноделом.
В декабре 2016 года певец перенес два инфаркта, после чего был прооперирован. 20 марта 2017 года он был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения головного мозга.
74-летний Аль Бано, известный, в частности, исполнением песни Felicita («Счастье»), был наиболее популярен в 1980-е годы, после того как вышел его хит Sharazan. За свою карьеру он выпустил около 30 сольных альбомов, и еще столько же в сотрудничестве с бывшей женой Роминой Пауэр.