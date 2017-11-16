Жители Владивостока перепуганы эпидемией пневмонии у детей

Источник: AP 2017

Жители приморской столицы крайне обеспокоены эпидемиологической обстановкой, сложившейся в городе в ноябре. В последний месяц осени резко возросло количество детей, заболевших пневмонией и бронхитом. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», городские больницы буквально переполнены маленькими пациентами, их приходится размещать в коридоре. При этом ещё одной проблемой стала нехватка медицинских бригад. Большинство респондентов жалуется, что скорая едет на вызов по три, а то и по четыре часа.

Основной поток заболевших приходится на Городскую клиническую больницу № 2, больше известную как Тысячекоечная, а также Краевую детскую клиническую больницу № 2, расположенную на Змеинке. Часть пациентов попадают в Краевую клиническую инфекционную больницу на Эгершельде. Журналисту агентства удалось пообщаться с пациентами сразу нескольких медицинских заведений и узнать обстановку изнутри. По свидетельствам респондентов, больница на Змеинке и Тысячекоечная забиты до отказа. В инфекционных отделениях дети, иногда вместе с родителями, помимо палат располагаются в коридорах — при том, что выход в места общественного пользования в подобных учреждениях и вовсе нежелателен. У большинства поступивших диагноз — пневмония, помимо этого часто встречается бронхит, гнойная ангина и ОРВИ, но с очень высокой температурой. Основная масса заболевших именно малыши от двух месяцев и до трёх лет.

По словам родителей пациентов, в качестве основного лечения медики используют уколы антибиотика (Цефтриаксон). Чудодейственная «пилюля» ставится практически поголовно сразу при поступлении, после осмотра, не дожидаясь результатов анализов. Очевидцы заверяют, что из-за большого потока заболевших для освобождения койко-места многих детей выписывают на амбулаторное лечение. Выписка зачастую происходит без повторного анализа крови и отсутствия результатов других анализов, сданных ранее. Не до конца долеченные малыши начинают заново температурить и с повторной инфекцией попадают снова в больницу. Многие опрошенные пациенты поделились, что из инфекционного отделения на Змеинке в течение недели оказались в Тысячекоечной. Встречаются и те, кого уже на следующие сутки после выписки снова привозят в больницу на скорой.

С медицинскими бригадами в городе тоже сложилась непростая обстановка. На вызов к маленьким пациентам скорая едет часами, невзирая на высокую температуру и возраст заболевших. Сотрудники одной из бригад рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что подобная ситуация наблюдается из-за нехватки персонала. По словам медиков, в городе попросту некому работать, катастрофически не хватает бригад. По неофициальной информации их всего 17. Примечательно, что по нормативам на каждые 10 тысяч населения должна приходиться 1 скорая. Несложно посчитать, что дефицит очень серьёзный.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова прокомментировала: ближайшее заседание, на котором будет отчёт по количеству заболевших пневмонией, состоится 16 ноября, а пока данных об эпидемии не поступало. Специалист ведомства поделилась, что в поликлиниках в наличии есть вакцина от пневмококковой инфекции. Поставить прививку могут как взрослые, так и дети. Профилактика для малышей до трёх лет осуществляется бесплатно. Врачи уверяют, что вакцина хорошо работает и для предотвращения других простудных заболеваний. Так что прибегнуть к её помощи могут сейчас те, кто не успел вовремя привиться от гриппа.