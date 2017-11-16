В Хабаровском крае становится всё холоднее
Осадки в большинстве районов сошли на нет, а столбик термометра неуклонно падает.
Осадки в большинстве районов сошли на нет, а столбик термометра неуклонно падает.
Зима, окончательно захватившая территорию Хабаровского края, устраивается поудобнее. Выпавшие в большом количестве осадки дадут жителям большинства районов передышку, зато утепляться придётся даже самым стойким: температура в регионе неуклонно падает. В некоторых населённых пунктах стихнет ветер — хотя бы это позволит смириться с наступлением настоящих холодов.
В Хабаровске дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без осадков. Скорость
В
В
В Советской Гавани дневная температура понизится до -6..-8 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке до −9…−11 °С. Снег, метель. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до −7…−9 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость
В Аяне дневная температура понизится до −14…−16 °C. Небольшой снег, метель. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до −7…−9 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура снизится до −12…−14 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без осадков. Скорость