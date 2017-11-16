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03:44 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае становится всё холоднее

Осадки в большинстве районов сошли на нет, а столбик термометра неуклонно падает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 71% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Зима, окончательно захватившая территорию Хабаровского края, устраивается поудобнее. Выпавшие в большом количестве осадки дадут жителям большинства районов передышку, зато утепляться придётся даже самым стойким: температура в регионе неуклонно падает. В некоторых населённых пунктах стихнет ветер — хотя бы это позволит смириться с наступлением настоящих холодов.

В Хабаровске дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до −9…−11 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -6..-8 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке до −9…−11 °С. Снег, метель. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до −7…−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до −14…−16 °C. Небольшой снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −13…−15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до −7…−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура снизится до −12…−14 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

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