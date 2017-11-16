В Петербурге закрылась навигация по рекам и каналам

Источник: РИА Новости

«С 00.00 мск 16 ноября по распоряжению комитета по транспорту водные пути Санкт-Петербурга закрываются для движения судов», — говорится в сообщении.

К водным путям города относятся, в частности, канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Екатерингофка, Пряжка, Мойка, Фонтанка и Карповка.

Согласно сообщению городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), одновременно с закрытием навигации по этим рекам и каналам прекращают разводиться мосты, расположенные на рукавах Невы, — Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский.

«Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве и Малой Неве, продолжится до 30 ноября», — говорится в сообщении.