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09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге закрылась навигация по рекам и каналам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Водные пути Санкт-Петербурга с полуночи четверга закрыты для движения судов, следует из сообщения городского комитета по транспорту.

Источник: РИА Новости

«С 00.00 мск 16 ноября по распоряжению комитета по транспорту водные пути Санкт-Петербурга закрываются для движения судов», — говорится в сообщении.

К водным путям города относятся, в частности, канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Екатерингофка, Пряжка, Мойка, Фонтанка и Карповка.

Согласно сообщению городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), одновременно с закрытием навигации по этим рекам и каналам прекращают разводиться мосты, расположенные на рукавах Невы, — Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский.

«Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве и Малой Неве, продолжится до 30 ноября», — говорится в сообщении.

Как уточняет КРТИ, разводка мостов за пределами навигационного периода возможна в связи с необходимостью пропуска единичных судов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при технической необходимости и с учетом метеорологической обстановки.

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