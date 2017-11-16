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02:25 (мск), источник: РИА Новости

На маршруте от Кремля к «Зарядью» появятся липы, рябины и вязы

Двухтысячное в рамках благоустройства Москвы дерево высадят в ночь на четверг на Новой площади, сквозь которую пролегает маршрут от Кремля к парку «Зарядье», сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Высадка деревьев в Москве — завершающий этап программы городского благоустройства. В этом году на улицах столицы появится более пяти тысяч различных видов деревьев: дубы, березы, клены, липы и каштаны.

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«В ночь на четверг, 16 ноября, на Новой площади будет высажено двухтысячное дерево. Это немногим менее половины всех деревьев, которые планируется высадить на благоустроенных столичных улицах в этом году. На Новой площади будет высажено около 50 деревьев — лип Паллида и рябин Додонг, — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в городском комплексе хозяйства, позднее здесь высадят вязы, которые напомнят горожанам о росшей на этом месте когда-то вязовой роще.

Через Новую площадь проходит маршрут к открывшемуся в сентябре парку «Зарядье», в рамках городского благоустройства здесь были существенно расширены тротуары, и сегодня их ширина составляет от 15 до 30 метров.

На время высадки деревьев движение для проезда транспорта перекрывать не будут. Однако возможны временные ограничения на крайних полосах дорог с 23.00 до 06.00 мск в зависимости от участка высадки деревьев. Это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставят деревья в Москву из питомников.

«Деревья отделят пешеходную территорию от дороги, защитят от уличного шума и пыли. Прогулка от Кремля к “Зарядью” станет еще более комфортной и приятной», — отметили в комплексе городского хозяйства.

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На благоустроенных территориях в столице высаживают крупномерные деревья высотой от двух до семи метров: это здоровые, крепкие растения, возраст которых составляет от 15 до 35 лет. Их выращивают в специализированных питомниках. Все деревья приспособлены к российскому климату и сложным условиям крупного города. Их высаживают поздней осенью даже при минусовой температуре — именно в это время заканчивается период активной вегетации, и деревья лучше приживаются на новом месте.

К работам по высадке деревьев на благоустроенных в 2017 году улицах в Москве приступили две недели назад: озеленение уже завершилось на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах и площади Тверская Застава. Их украсили 140 деревьев — лип и декоративных яблонь. Завершается высадка деревьев на Смоленском и Зубовском бульварах, Валовой улице, Крымском и Коровьем валу.

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