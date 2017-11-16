Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами
Глава SpaceX Илон Маск во время интервью журналу Rolling Stone признался, что чувствует себя неважно
Глава SpaceX Илон Маск во время интервью журналу Rolling Stone признался, что чувствует себя неважно
Журналист Нил Штраусс подготовил статью о взглядах и планах Маска. Когда Штраусс спросил о новом электромобиле Tesla Model 3, Маск взял длинную паузу и сказал, что переживает
После этого бизнесмен спросил у журналиста совета, стоит ли ему начинать новые отношения. Штраусс ответил, что вначале разумно разобраться в причинах того, что отношения с писательницей Жастин Маск, брак с актрисой Талулой Райли и отношения с Эмбер Хёрд закончились расставанием.
Маск покачал головой и заметил, что не может быть счастлив без длительных серьезных отношений.
Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве. Я прекрасно знаю, каково это: находиться в пустом большом доме, слышать эхо от своих шагов, ложиться в кровать — а рядом никого нет.
Илон Маск считается одним из основателей системы электронных платежей PayPal. Его компания SpaceX в настоящее время занимается производством электромобилей Tesla и разработкой космических ракет.