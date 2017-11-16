Банк России предостерег приморцев от бед с новыми банкнотами
Банк России прокомментировал продажу купюр номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала, сообщает Deita. ru.
Банк России прокомментировал продажу купюр номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала, сообщает Deita. ru.
«Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках», — сообщает банк.
Так, в декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет.