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03:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители края могут уменьшить имущественный налог

Для этого необходимо уточнить площадь жилья.

«Хабкрайкадастр» предлагает жителям региона уточнить кадастровую стоимость своего имущества. Это связано с изменениями расчёта имущественного налога в 2018 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.

Собственник должен сравнить данные технического паспорта со сведениями, которые содержатся в едином государственном реестре недвижимости — ЕГРН, чтобы уточнить площадь квартиры. Раньше в общую площадь жилья входили квадраты балкона. Если не указать этот нюанс в декларации о характеристиках объекта недвижимости, которая размещена на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр», налогооблагаемая база на квартиру возрастет.

К примеру, в Хабаровском крае очень много жилых домов, которые стоят на кадастровом учете без указания года постройки и материала стен. Для объектов незавершенного строительства практически везде отсутствует информация о годе начала строительства и проценте готовности объекта.

Если собственники домовладений, коттеджей и нежилых зданий не направят декларацию о характеристиках и не укажут процент готовности, то недостроенные объекты будут считаться сданными в эксплуатацию. Имущественный налог в этом случае окажется выше.

«Собственникам необходимо предоставить сведения о проценте готовности незавершенного строительства, материале стен из которого он изготовлен, о проектируемом назначении. Все эти сведения будут учтены при государственной кадастровой оценке и существенно повлияют на размер кадастровой стоимости», — отметила руководитель управления государственной кадастровой оценки КГБУ «Хабкрайкадастр» Антонина Габова.

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