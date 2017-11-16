Специалисты назвали причины гибели тигренка в Хабаровском крае
Детеныш был сильно истощен и перед смертью пытался есть листья.
Детеныш был сильно истощен и перед смертью пытался есть листья.
Специалисты установили, что амурский тигренок, тело которого месяц назад нашли в Бикинском районе Хабаровского края, умер от истощения. Об этом рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
«В пятницу было сделано вскрытие тела тигренка. Он погиб от истощения. В таком возрасте тигренок питается молоком своей матери. Получается, что она его по
Он отметил, что мать тигренка могли убить браконьеры.
«Либо мать могла отказаться от него. Бывает, что тигрица после первых родов отказывается от детенышей. Она могла просто не вернуться в логово, а для маленького тигренка достаточно сутки быть голодным, чтобы погибнуть», — добавил собеседник.
Напомним, 15 октября лесничий обнаружил труп амурского тигренка недалеко от регионального заказника «Бирский» в Хабаровском крае. Детенышу не было и двух месяцев. Тело отправили на экспертизу в центр диагностики и болезней диких животных, который находится в Уссурийске.