Сахалин и Хабаровский край снова соединены паромным сообщением
Погодные условия позволяют передвигаться по воде.
Погодные условия позволяют передвигаться по воде.
Хабаровский край постепенно приходит в себя после снегопада. Работе паромов на переправе Ванино — Холмск дали зелёный свет. Погода смягчилась, и водное сообщение по Татарскому проливу восстановили — теперь Сахалин вновь соединён с «большой землёй», сообщает
Ранее спасатели запретили передвигаться по воде
РИА «Восток-Медиа» сообщало о восстановлении движения на автотрассе в направлении Биробиджана. Общественному транспорту открыт путь по направлению Облучье — Биробиджан — Хабаровск и Биробиджан — Ленинск — Амурзет. Два дня дорога была перекрыта для автобусов
По данным спасателей, ограничение движения автобусов на трассе Хабаровск —