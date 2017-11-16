Сахалин и Хабаровский край снова соединены паромным сообщением

Хабаровский край постепенно приходит в себя после снегопада. Работе паромов на переправе Ванино — Холмск дали зелёный свет. Погода смягчилась, и водное сообщение по Татарскому проливу восстановили — теперь Сахалин вновь соединён с «большой землёй», сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Ухудшение погодных условий регулярно ограничивает логистику местных жителей. На этот раз посёлок Ванино и город Холмск разъединили в превентивных целях.

РИА «Восток-Медиа» сообщало о восстановлении движения на автотрассе в направлении Биробиджана. Общественному транспорту открыт путь по направлению Облучье — Биробиджан — Хабаровск и Биробиджан — Ленинск — Амурзет. Два дня дорога была перекрыта для автобусов из-за погодных условий и скользкого дорожного покрытия.