Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
В России могут ввести налог на смерть
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
04:00 (мск), источник: Восток Медиа

Сахалин и Хабаровский край снова соединены паромным сообщением

Погодные условия позволяют передвигаться по воде.

Хабаровский край постепенно приходит в себя после снегопада. Работе паромов на переправе Ванино — Холмск дали зелёный свет. Погода смягчилась, и водное сообщение по Татарскому проливу восстановили — теперь Сахалин вновь соединён с «большой землёй», сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Ухудшение погодных условий регулярно ограничивает логистику местных жителей. На этот раз посёлок Ванино и город Холмск разъединили в превентивных целях.

РИА «Восток-Медиа» сообщало о восстановлении движения на автотрассе в направлении Биробиджана. Общественному транспорту открыт путь по направлению Облучье — Биробиджан — Хабаровск и Биробиджан — Ленинск — Амурзет. Два дня дорога была перекрыта для автобусов из-за погодных условий и скользкого дорожного покрытия.

По данным спасателей, ограничение движения автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сохраняется. Дорогу на Комсомольск закрыли вечером во вторник «в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением снега и образованием гололёда».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Игорь Пушкарёв не вернётся во Владивосток
Началось строительство амбициозной трассы «Обход Хабаровска»
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
СМИ: частные российские компании займутся разминированием Сирии
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
В США продали самую дорогую картину в мире
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь