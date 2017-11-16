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04:05 (мск), источник: Вести Приморье

Обманутые вкладчики Владивостока требуют вернуть свои сбережения

Громкие лозунги и навязчивая реклама заманили в финансовую западню. Сотни пайщиков «Восточного» кредитного кооператива во Владивостоке сейчас безуспешно пытаются вернуть свои вклады. По Дальнему Востоку денежных сбережений лишились тысячи людей. Правоохранительные органы подозревают, что в кошельки россиян свою руку запустила очередная финансовая пирамида.

Источник: Вести Приморье

Владивостокцы пришли за своими деньгами — пайщики «Восточного фонда сбережений» пытаются вернуть вклады, которые доверили кредитному кооперативу. Раньше здесь давали 15% годовых. Недавно дали понять: на всех денег не хватит. Одни потеряют миллионы, другие — сущую мелочь — все, что удалось скопить на склоне лет.

— Конечно, это моя надежда была. Как говорится, на старость. Гробовые.

О кооперативном девизе «Ваши деньги растут здесь» никто больше не вспоминает. В конце октября доступ к счетам фонда перекрыли сотрудники правоохранительных органов: как гром среди ясного неба, в головном офисе провели обыск с изъятием имущества и электронных носителей.

— Комментариев вы никаких не получите, пока у вас не будет официального разрешения от руководства…

— А руководство где находится?

— В Хабаровске.

Татьяна Петрякова, юрист, г. Хабаровск: «Доступ к счетам был перекрыт, так как забрали все электронные ключи. Сейчас фонд сбережений “Восточный”, по нашей информации, пытается восстановить эти ключи… Сегодня буквально с утра я ездила в фонд сбережений. Мне сообщили, что пока до 1 декабря расчетов производиться не будет».

Полиция считает, что «Восточный фонд сбережений» стал частью финансовой пирамиды, в которую вошли 22 кредитных кооператива по всей стране. Деньги пайщиков обещали вкладывать в строительство, но вместо этого сбрасывали на счета фирм-однодневок.

Денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

Расследованием дела сейчас занимаются в Москве. А во Владивостоке Сергей Малый стал одним из тех, кто борется за возвращение своих денег. Сейчас Сергей вспоминает, что «Восточный фонд» привлек его в первую очередь безупречной историей — почти восемь лет работы и выплат.

Сергей Малый, пайщик кредитного кооператива «Восточный фонд сбережений»: «Люди бы не понесли, зная весь этот горький опыт “МММ” — какие финансовые пирамиды были… В данном случае он свою деятельность осуществлял под контролем Центробанка и по лицензии Центробанка. Т.е. контролировался государством. С апреля по июнь проводилась комплексная проверка этого фонда — нарушений выявлено не было, лицензия не отозвана».

МВД России не делится тайной следствия с общественностью. Известно, что у подножия новой финансовой пирамиды сейчас оказались 25 тысячам россиян. Предположительно, пятую часть из них составили вкладчики «Восточного фонда сбережений», которым задолжали около трех миллиардов рублей.

— Внес туда миллион. Седьмого числа пришел получать этот миллион. Там такая толпа стоит, говорят: а вот, три дня тому назад все закончилось. Вот я и стою. Без миллиона.

Судьба «Восточного фонда» должна решиться 1 декабря: руководство предлагает ликвидировать кооператив, либо обанкротить его. Но ни то, ни другое может быть не выгодно пайщикам. Правозащитники советуют через суд добиваться, чтобы все счета и активы фонда арестовали. Тогда — в пока неопределенном будущем, по решению суда — возможно, удастся покрыть хотя бы первую волну выплат по возвращению вкладов.

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