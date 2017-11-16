Альтернативный путь в центр Владивостока через Кунгасный все-таки появится
К марту объездную дорогу должны отсыпать щебнем.
К марту объездную дорогу должны отсыпать щебнем.
Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.
Конкурсную документацию по благоустройству альтернативного пути в центр Владивостока через мыс Кунгасный готовит городская администрация. Так,
На рабочем совещании с профильными управлениями администрации и.о. главы города Алексей Литвинов поручил организовать дополнительный проезд автотранспорта от железнодорожного переезда мысе Кунгасном («Куперовском») до улицы Нефтеветка с перспективой выезда на Моргородок. Дорога должна стать дублером Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и Некрасовского путепровода и разгрузить их.
«В настоящее время специалисты приступили к формированию конкурсной документации на благоустройство существующего проезда. Речь идет об участке грунтовой дороги протяженностью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 стр. 6, до улицы 7-я Нефтеветка, 4а. Уже к концу февраля 2018 года здесь должны выполнить комплекс работ по отсыпке дороги
Также на совещании обсудили возможность организации проезда в грунтовом варианте от улицы Батарейной и спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. Специалисты рассматривают варианты трассировки будущей дороги и готовят сметные расчеты на
От редакции отметим, что нормальную грунтовую дорогу уже в этом году проложить вдоль берега Амурского залива от СК «Олимпиец» к пляжу мыса Кунгасного в июле обещал глава городского управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский — он сообщал, что администрация нашла деньги на ее обустройство, поскольку это оказалось сделать дешевле и быстрее, чем прийти к согласию с владельцами нефтебазы для организации переезда через железнодорожные пути на их территории.
О необходимости короткого пути в центр города PrimaMedia писало летом: существующая в районе нефтебазы грунтовая дорога могла бы не только значительно облегчить жизнь тем, кто живет в районе Кунгасного — известно, что здесь люди подолгу стоят в пробках на переезде «Куперовском». Главное, новая транспортная артерия могла бы стать единственной альтернативой вечно загруженному Некрасовскому путепроводу до строительства ВКАД. Но чтобы пользоваться дорогой, нужно восстановить ж/д переезд на Нефтеветке, для чего необходимо согласие собственника участка железной дороги, нефтянников.
Политику строительства дорог, связывающих изолированные друг от друга городские кварталы, в свое время активно продвигал Игорь Пушкарев. Так, в июне 2015 года были открыты 4-километровая