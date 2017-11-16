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08:33 (мск), источник: СуперОмск

Более 6 тысяч омичей подхватили пневмонию

В управлении регионального Роспотребнадзора «СуперОмску» рассказали о статистике по заболеваемости пневмонией за 2017 год.

По данным ведомства, к 44-й неделе 2017 года в Омской области зафиксировано 6727 случаев внебольничных заболеваний пневмонией. Впрочем, этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Показатель заболеваемости ниже показателя аналогичного периода 2016 года в 1,16 раза», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отметим, что к моменту 44-й недели 2016 года в Омской области отмечалось 7785 случаев заболевания воспалением легких.

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