Более 6 тысяч омичей подхватили пневмонию
В управлении регионального Роспотребнадзора «СуперОмску» рассказали о статистике по заболеваемости пневмонией за 2017 год.
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В управлении регионального Роспотребнадзора «СуперОмску» рассказали о статистике по заболеваемости пневмонией за 2017 год.
По данным ведомства, к 44-й неделе 2017 года в Омской области зафиксировано 6727 случаев внебольничных заболеваний пневмонией. Впрочем, этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
«Показатель заболеваемости ниже показателя аналогичного периода 2016 года в 1,16 раза», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Отметим, что к моменту 44-й недели 2016 года в Омской области отмечалось 7785 случаев заболевания воспалением легких.