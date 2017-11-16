В США продали самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе Christie’s в
Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе Christie’s в
Картина ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы составит более 450 миллионов долларов, что является рекордом для произведений,
Первые упоминания о ней относят к коллекции короля Англии Карла I (1600−1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Впрочем, эксперты тогда отнесли картину к кисти последователей мастера — настолько она была изменена и покрыта новыми слоями краски.
В таком виде, с неустановленным авторством и забытым королевским прошлым, картина была позже куплена аукционом Sotheby’s за 45 фунтов. Еще через 50 лет, в 2005 году, картина оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи. Реставрационные работы продолжались в
Считается, что картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана «Тайная вечеря». Другие полагают, что мастер работал над «Спасителем мира» в тот же период, что и над портретом «Мона Лиза» во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.
Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта «Мадонна с младенцем» («Мадонна Бенуа»), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.