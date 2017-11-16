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04:35 (мск), источник: РИА Новости

В США продали самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает корреспондент РИА Новости.

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.

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Картина ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы составит более 450 миллионов долларов, что является рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах.

Первые упоминания о ней относят к коллекции короля Англии Карла I (1600−1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Впрочем, эксперты тогда отнесли картину к кисти последователей мастера — настолько она была изменена и покрыта новыми слоями краски.

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В таком виде, с неустановленным авторством и забытым королевским прошлым, картина была позже куплена аукционом Sotheby’s за 45 фунтов. Еще через 50 лет, в 2005 году, картина оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи. Реставрационные работы продолжались в Нью-Йорке почти три года. Официально картина «Спаситель мира», находившаяся тогда в частной коллекции, была представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.

Считается, что картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана «Тайная вечеря». Другие полагают, что мастер работал над «Спасителем мира» в тот же период, что и над портретом «Мона Лиза» во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.

Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта «Мадонна с младенцем» («Мадонна Бенуа»), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.

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