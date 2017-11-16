Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
05:05 (мск), источник: Губерния онлайн

По трассе Хабаровск — Комсомольск снова могут ездить автобусы

Госавтоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим.

Сегодня, 16 ноября, трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для всех видов транспорта. Ограничение движения автобусов действовало больше суток, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию регионального управления ГИБДД.

Напомним, автодорогу Хабаровск — Комсомольск закрыли для автобусов из-за метели. Запрет ввели вечером 14 ноября. Сняли ограничение в четверг в 11:00.

«Уважаемые водители, строго соблюдайте скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, следите за дистанцией до впереди идущего транспортного средства, в обязательном порядке используйте ремни безопасности», — напоминает автолюбителям пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Губернатор Хабаровского края отправился на место крушения самолета Л-410
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
СМИ: частные российские компании займутся разминированием Сирии
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
В США продали самую дорогую картину в мире
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь