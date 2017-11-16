По трассе Хабаровск — Комсомольск снова могут ездить автобусы
Госавтоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим.
Госавтоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим.
Сегодня, 16 ноября, трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для всех видов транспорта. Ограничение движения автобусов действовало больше суток, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию регионального управления ГИБДД.
Напомним, автодорогу Хабаровск — Комсомольск закрыли для автобусов
«Уважаемые водители, строго соблюдайте скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, следите за дистанцией до впереди идущего транспортного средства, в обязательном порядке используйте ремни безопасности», — напоминает автолюбителям