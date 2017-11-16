По трассе Хабаровск — Комсомольск снова могут ездить автобусы

Сегодня, 16 ноября, трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для всех видов транспорта. Ограничение движения автобусов действовало больше суток, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию регионального управления ГИБДД.

Напомним, автодорогу Хабаровск — Комсомольск закрыли для автобусов из-за метели. Запрет ввели вечером 14 ноября. Сняли ограничение в четверг в 11:00.