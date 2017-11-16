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05:08 (мск), источник: ДЕЙТА

В тюрьме приморцы приходят к православию

Осужденные в Приморье женщины занимаются православным искусством, сообщает Deita. ru со ссылкой на ГУФСИН Приморья.

Работы осужденных женщин, представленные на выставке, поражают разнообразием использованных техник и материалов — бисер, пайетки, ткань, квиллинг, пластик, лепестки цветков, песок и краски.

Работы, представленные на выставке, женщины выполняли в рамках участия во всероссийских конкурсах православной иконописи и живописи осужденных, находящихся в местах лишения свободы, проводимых совместными силами Русской православной церкви и Федеральной службы исполнения наказания. Конкурс был завершен, но администрация учреждения приняла решение об организации выставки в клубе учреждения — помимо мощной духовной составляющей, работы отличаются оригинальным исполнением.

Разнообразие использованных женщинами техник и материалов поражает. Так, икона «Образ Девы Марии» выполнена в технике мозаичных фресок с плавными цветовыми переходами, только керамические кусочки заменили кусочки бумаги из глянцевых журналов.

В работе над иконой «Ангел» за основу была взята перуанская техника — нити мулине 4−6 оттенков подобранных по одной цветовой гамме, повторяя контур рисунка, наклеивались одна к одной.

Икона «Светоч Божий Иисус» написана на плотной ткани гуашевыми красками с добавлением клея ПВА, что позволило краскам не осыпаться, не выгорать и придало холсту эластичность.

Михаил Грач.

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