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05:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Труд инвалидов Приморья оплатит краевая администрация

С начала года центры занятости населения помогли найти работу 35 инвалидам из числа выпускников учебных заведений, а также впервые прошедшим освидетельствование и оформившим индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, трудоустройство этой категории безработных предусматривает возмещение работодателю затрат по оплате труда. На субсидии работодателям, взявшим в свой коллектив работника с ограниченной трудоспособностью, в бюджете 2017 года предусмотрено около 1,5 миллиона рублей.

По мнению специалистов, наиболее действенный механизм обеспечения занятости инвалидов, предусмотренный законодательством, — это квотирование рабочих мест для инвалидов. На предприятиях и организациях Приморья создано чуть более четырех тысяч рабочих мест для таких сотрудников. Однако 1,6 тысяч из них пустуют.

Как считает директор департамента Лилия Лаврентьева, главная проблема — работодатели формально исполняют требования законодательства, выделяют в рамках квоты рабочие места, на которые возможность подбора инвалида практически отсутствует.

«Если долгое время работник на такое место не найден, Минтруд считает, что руководитель организации не выполнил требование законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов», — комментирует она.

Глава департамента подчеркивает: более 30 тысяч неработающих приморцев трудоспособного возраста с ограниченной трудоспособностью — потенциальные работники.

«Мы предлагаем выделять рабочие места для особой категории соискателей с учетом профессионально-квалификационного состава инвалидов. Такие данные можно получить в службе занятости или органах медико-социальной экспертизы. Можно оттолкнуться и от потребностей фактически работающих в организации инвалидов», — отмечает Лилия Лаврентьева.

Напомним, повышение уровня занятости инвалидов в России — одна из приоритетных задач в социальной сфере, определенная Президентом России Владимиром Путиным. Перед регионами поставлена задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста до 50%.

Как считает вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для поиска работы. Для упрощения задачи трудоустройства он предлагает таким безработным обращаться к специалистам.

«С начала года в центры занятости обратилось 1,6 тысяч граждан с инвалидностью. Почти треть из них уже трудоустроены», — информирует заместитель главы региона.

Павел Серебряков напоминает: предлагаемые таким работникам вакансии учитывают состояние здоровья человека, а также рекомендации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

Михаил Грач.

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