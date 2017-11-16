Судебные приставы Иркутска арестовали в счет долга вексель стоимостью 6,5 млн рублей. После оценки его передадут на реализацию, а вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся закупкой, хранением и поставкой алкоголя, не выполнило договорные обязательства перед фирмой, осуществляющей оптовую торговлю спиртосодержащими напитками и находящейся в Пензе. Сумма долга составила около 3 млн рублей.

«Представители организации обратились с иском в Октябрьский районный суд Пензы. Исковое заявление было удовлетворено», — отметили в пресс-службе.