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05:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Приставы Иркутска арестовали в счет долга вексель

Вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю.

Судебные приставы Иркутска арестовали в счет долга вексель стоимостью 6,5 млн рублей. После оценки его передадут на реализацию, а вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся закупкой, хранением и поставкой алкоголя, не выполнило договорные обязательства перед фирмой, осуществляющей оптовую торговлю спиртосодержащими напитками и находящейся в Пензе. Сумма долга составила около 3 млн рублей.

«Представители организации обратились с иском в Октябрьский районный суд Пензы. Исковое заявление было удовлетворено», — отметили в пресс-службе.

В рамках исполнительного производства судебным приставом Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств был составлен акт описи и ареста имущества организации, которое они предоставили для ареста, а именно: вексель. Для установления рыночной стоимости ценной бумаги будет привлечен специалист-оценщик.

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