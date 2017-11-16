Приставы Иркутска арестовали в счет долга вексель
Вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю.
Вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю.
Судебные приставы Иркутска арестовали в счет долга вексель стоимостью 6,5 млн рублей. После оценки его передадут на реализацию, а вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся закупкой, хранением и поставкой алкоголя, не выполнило договорные обязательства перед фирмой, осуществляющей оптовую торговлю спиртосодержащими напитками и находящейся в Пензе. Сумма долга составила около 3 млн рублей.
«Представители организации обратились с иском в Октябрьский районный суд Пензы. Исковое заявление было удовлетворено», — отметили в
В рамках исполнительного производства судебным приставом Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств был составлен акт описи и ареста имущества организации, которое они предоставили для ареста, а именно: вексель. Для установления рыночной стоимости ценной бумаги будет привлечен