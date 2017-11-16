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08:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы снова пожаловались на квитанции с требованием доплатить за отопление

Новосибирцы сегодня снова стали получать квитанции с требованием доплатить за отопление. Перерасчет — второй за год. Проблему подняли и депутаты регионального Заксобрания. Законны ли новые сборы?

Источник: Вести - Новосибирск

Квитанции от коммунальщиков для Людмилы и Галины Михайловны феномен загадочный, как черная дыра. До сих пор не поймут, почему платишь весь год платишь, и всё равно должник. Сегодня на руках счета из прошлого. Внезапно подорожало тепло 2015 года.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Многие очень хорошо помнят, как волна доначислений прокатилась по Новосибирску в феврале-марте. Это была так называемая корректировка за отопление по итогам 2016 года. Несмотря на большое количество возмущений, протестов и проверок, всё-таки большинство горожан платили по счетам. Сейчас квитанции двухлетней давности. И негодование — через край. Интересно, кто на этот раз ищет прошлогодний снег: энергетики или управляющая компания?».

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе корректировка за тепло была и в доме, где живут наши героини. Но её оказалось недостаточно. Чуть позже — летом — коммунальщики нашли в своих расчетах ошибку.

Иван Волков, Исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск»: «И когда мы начали сверять с СИБЭКО, они сказали что мы не все начисления, не весь ресурс предъявили жителям. Мы начали проверять, выявили ошибки. И соответственно это ошибка была исправлена».

Проблема — не одной управляющей компании. Дополнительные платежки получают сегодня жители разных районах города. Законны ли очередные сборы? Депутаты обратились напрямую к энергетикам и коммунальщикам.

Олег Сметанин, Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области: «У меня конкретные заявления от жителей есть, поэтому и я спрашиваю — а почему вот так? А это не противоречит ли закону? что ещё доначисления есть? И какие они?».

Оказалось, выставить корректировку по итогам года можно только один раз. Это предусматривает закон. Другие доначисления — вероятнее всего, результат спора жилищников и ресурсоснабжающих организаций, пояснил глава крупной управляющей компании. Энергетики предпочли лаконично промолчать.

Владимир Булычев, Генеральный директор управляющей компании: «Возникают споры между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. И это прежде всего должно быть судебное дело, если есть какая-то ещё сумма. Надо разбираться персонально. У нас большие специалисты в данном вопросе — Государственная жилищная инспекция».

За правдой — в Госжилинспекцию. Снова — идти, стоять, искать и ждать. Вопреки житейской логике.

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