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07:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии действует штормовое предупреждение. Дороги засыпало снегом

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 82% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Башинформ

Экстренное сообщение распространило МЧС республики. Сегодня в регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед. Осложнится ситуация на автодорогах — на отдельных участках снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°.

Сейчас в столице Башкирии около 0 градусов. Влажность составляет 100 процентов. Дороги и тротуары завалены мокрым снегом. Местами идет мокрый снег.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

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