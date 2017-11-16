В Башкирии действует штормовое предупреждение. Дороги засыпало снегом

Источник: Башинформ

Экстренное сообщение распространило МЧС республики. Сегодня в регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед. Осложнится ситуация на автодорогах — на отдельных участках снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°.

Сейчас в столице Башкирии около 0 градусов. Влажность составляет 100 процентов. Дороги и тротуары завалены мокрым снегом. Местами идет мокрый снег.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.