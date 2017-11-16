В Башкирии действует штормовое предупреждение. Дороги засыпало снегом
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
Экстренное сообщение распространило МЧС республики. Сегодня в регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед. Осложнится ситуация на автодорогах — на отдельных участках снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°.
Сейчас в столице Башкирии около 0 градусов. Влажность составляет 100 процентов. Дороги и тротуары завалены мокрым снегом. Местами идет мокрый снег.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.
Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.