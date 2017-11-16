Сделать Иркутск столицей Тотального диктанта агитирует видеоролик сибиряков

Иркутяне сняли видеоролик в поддержку голосования за столицу Тотального диктанта. В своем видео они рассказали, почему главной площадкой диктанта в апреле 2018 года должен стать именно Иркутск.

Видеоряд содержит узнаваемые символы города на Ангаре — художник рисует Байкал, нерп, декабристов и даже адмирала Колчака.

«Только мы, иркутяне, можем сразу сказать, кто такой “мифический” бабр и не поднимем людей, которые едят позы вилкой», — говорится в ролике.

Создатели ролика отмечают, что в Иркутске проживает 62000 человек, 2100 из которых пишут Тотальный диктант. Еще 600 человек готовится к мероприятию на курсах «Русский по пятницам». Для иркутян диктант — это праздник грамотности, который будет проходить уже в восьмой раз.

Проголосовать за Иркутск можно на сайте акции, авторизовавшись через соцсети Вконтакте или Фэйсбук. Голосовать можно один раз в сутки. Иркутяне призывают голосовать за свой город каждый день. Город, победивший в голосовании, получит звание столицы Тотального диктанта, городские площадки по его проведению станут центральными в стране. Кроме того, в столицу акции приедет автор текста, чтобы на главной площадке лично продиктовать участникам диктант.