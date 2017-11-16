Сделать Иркутск столицей Тотального диктанта агитирует видеоролик сибиряков
Оригинальное видео рассказывает, почему именно Иркутск должен стать столицей диктанта.
Оригинальное видео рассказывает, почему именно Иркутск должен стать столицей диктанта.
Иркутяне сняли видеоролик в поддержку голосования за столицу Тотального диктанта. В своем видео они рассказали, почему главной площадкой диктанта в апреле 2018 года должен стать именно Иркутск.
Видеоряд содержит узнаваемые символы города на Ангаре — художник рисует Байкал, нерп, декабристов и даже адмирала Колчака.
«Только мы, иркутяне, можем сразу сказать, кто такой “мифический” бабр и не поднимем людей, которые едят позы вилкой», — говорится в ролике.
Создатели ролика отмечают, что в Иркутске проживает 62000 человек, 2100 из которых пишут Тотальный диктант. Еще 600 человек готовится к мероприятию на курсах «Русский по пятницам». Для иркутян диктант — это праздник грамотности, который будет проходить уже в восьмой раз.
Проголосовать за Иркутск можно на сайте акции, авторизовавшись через соцсети Вконтакте или Фэйсбук. Голосовать можно один раз в сутки. Иркутяне призывают голосовать за свой город каждый день. Город, победивший в голосовании, получит звание столицы Тотального диктанта, городские площадки по его проведению станут центральными в стране. Кроме того, в столицу акции приедет автор текста, чтобы на главной площадке лично продиктовать участникам диктант.
Напомним, ежегодно авторами текста становятся известные писатели. Проведение подобного мероприятия очень престижно для любого города, поднимает культуру и владения русским языком и чтения.