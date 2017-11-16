Хабаровские дизайнеры представили харбинцам «Феникса»

Хабаровчане Татьяна Васильева и Денис Бурлаков представили на российско-китайской культурной выставке свою коллекцию «Феникс». Как отмечают сами дизайнеры, она создана для сильных женщин, которые заработали себе имя и славу. Есть такие и в Китае, однако коллекцию представили не только для показа и продажи, но и для презентации Хабаровского края России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мода — это своеобразный ранг культуры. Надоело, что Россия ассоциируется с водкой, блинами и матрёшкой. Есть ведь и другое. В своей коллекции мы это показываем: традиционный красный цвет, принты — Жар-птица. Вот так мы и ломаем стереотипы», — рассказала Татьяна Васильева.

«Феникс» — свежая коллекция. В дальневосточной столице впервые её представили в сентябре этого года. Дизайнеры использовали трендовые цвета: красный, зелёный, золотой, а также декор в виде перьев и пайеток. Все вещи пошиты из собственных тканей: авторы сами рисуют фактуру, а затем заказывают её на производстве.

«Это неопрен, двуслойный трикотаж — перспективные современные ткани. Их не нужно бояться, это материал, который пользуется спросом. Из этой ткани можно создавать вещи в футуристичном стиле. Подобный мы показали на выставке», — отметила дизайнер.

Весь декор и вышивка выполнены вручную. Примечательно, что этой кропотливой работой занимался мужчина. Денис Бурлаков и Татьяна Васильева всегда работают вместе и признаются, что после жарких споров всё равно находят совместное решение.

Агентство писало, что российско-китайская выставка культуры и творчества проходит в Харбине впервые. Событие собрало больше 160 участников, 70 из которых — из Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского краёв, Якутии. Также свои произведения демонстрируют представители Харбина и Шэньчженя.