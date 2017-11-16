Норильская прокуратура наказала местное общество охотников и рыболовов
Проведенная проверка выявила нарушения правил пользования объектами животного мира.
Проведенная проверка выявила нарушения правил пользования объектами животного мира.
Установлено, что общественная организация пользуется охотничьими угодьями, общая площадь которых превышает 509 тыс. га. Вопреки закону «О животном мире» обществом не осуществлялись в полном объеме мероприятия, направленные на сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания, не выполнялись условия действующих лицензий и охотхозяйственного соглашения.
В результате организации было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.