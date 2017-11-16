Норильская прокуратура наказала местное общество охотников и рыболовов

Установлено, что общественная организация пользуется охотничьими угодьями, общая площадь которых превышает 509 тыс. га. Вопреки закону «О животном мире» обществом не осуществлялись в полном объеме мероприятия, направленные на сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания, не выполнялись условия действующих лицензий и охотхозяйственного соглашения.