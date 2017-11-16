Гроо: Убирать снег с хабаровских дорог только по ночам у нас не получится

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровске первый сильный снегопад помог выявить слабые места в работе организаций, отвечающих за расчистку дорог. В мэрии считают, что почти все проблемы уже удалось решить. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо.

«Первый снегопад показал, что в наших организациях есть определенные слабые места. Здесь речь идет не об отсутствии техники или противогололедных материалов. Просто здесь сыграл [роль] определенный человеческий фактор. Плюс получилась такая картина, что некоторые перекрестки не были очищены, а при нашей хрупкой транспортной системе достаточно не почистить три-четыре перекрестка, и город будет испытывать трудности при передвижении. Сейчас мы над этим делом поработали, и на сегодняшний момент проблемы, которые стояли на утро вчерашнего дня, практически все решены», — сказал Олег Гроо.

По его словам, снег в любом случае не получилось бы убрать сразу: с 13 по 15 ноября выпало 15 миллиметров осадков.

«На наши дороги выпало более 600 тысяч кубометров снега, и убрать в одночасье такой объем просто нереально. [Нужно учитывать], что снег закончился только к середине прошлого дня. К его концу дороги в массе своей были очищены, — говорит начальник управления дорог. — Вообще мы стараемся не мешать движению и убирать дороги ночью, но все дороги убрать только лишь ночью не получится».

Олег Гроо отметил, что в целом городские службы готовы к зиме: запасено 360 тонн реагента, 28 тысяч противоголедных материалов, в парке стоит 132 единицы техники. При необходимости в управлении собираются привлекать дополнительные ресурсы — около 220 снегоуборочных и самосвальных машин.