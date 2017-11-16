Гроо: Убирать снег с хабаровских дорог только по ночам у нас не получится
По словам начальника профильного управления мэрии, рабочие делают все возможное, чтобы не затруднять движение транспорта.
По словам начальника профильного управления мэрии, рабочие делают все возможное, чтобы не затруднять движение транспорта.
В Хабаровске первый сильный снегопад помог выявить слабые места в работе организаций, отвечающих за расчистку дорог. В мэрии считают, что почти все проблемы уже удалось решить. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олег Гроо.
«Первый снегопад показал, что в наших организациях есть определенные слабые места. Здесь речь идет не об отсутствии техники или противогололедных материалов. Просто здесь сыграл [роль] определенный человеческий фактор. Плюс получилась такая картина, что некоторые перекрестки не были очищены, а при нашей хрупкой транспортной системе достаточно не почистить
«На наши дороги выпало более 600 тысяч кубометров снега, и убрать в одночасье такой объем просто нереально. [Нужно учитывать], что снег закончился только к середине прошлого дня. К его концу дороги в массе своей были очищены, — говорит начальник управления дорог. — Вообще мы стараемся не мешать движению и убирать дороги ночью, но все дороги убрать только лишь ночью не получится».
Олег Гроо отметил, что в целом городские службы готовы к зиме: запасено 360 тонн реагента, 28 тысяч противоголедных материалов, в парке стоит 132 единицы техники. При необходимости в управлении собираются привлекать дополнительные ресурсы — около 220 снегоуборочных и самосвальных машин.
Напомним, вчера губернатор региона Вячеслав Шпорт пообещал проследить за тем, как в Хабаровске убирают дороги.