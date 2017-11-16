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06:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске стартует Ярмарка вакансий

В этот раз там будет интересно и работодателям, и желающим начать собственное дело.

На ярмарке свои вакансии представят сотрудники 80 организаций края в основном представляющих промышленные, строительные предприятия, пищевые и швейные производства, а также торговлю. Желающие открыть собственное дело смогут посетить семинар «Первые шаги предпринимательства». Для работников отделов кадров будет работать специализированная площадка, где они смогут получить юридические консультации. Начало ярмарки в 11 часов, в выставочном центре «МиксМакс».

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