В Красноярске стартует Ярмарка вакансий

На ярмарке свои вакансии представят сотрудники 80 организаций края в основном представляющих промышленные, строительные предприятия, пищевые и швейные производства, а также торговлю. Желающие открыть собственное дело смогут посетить семинар «Первые шаги предпринимательства». Для работников отделов кадров будет работать специализированная площадка, где они смогут получить юридические консультации. Начало ярмарки в 11 часов, в выставочном центре «МиксМакс».