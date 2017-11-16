Запасов угля в Вихоревке и Слюдянке Иркутской области осталось почти на две недели
Правительство Иркутской области выделило 53 тысячи тонн угля из
Правительство Иркутской области выделило 53 тысячи тонн угля из
Нормативный запас топлива в Слюдянке — 2,7 тысячи тонн. При суточном расходе 190 тонн запаса хватит на 14 дней. В Вихоревке запас угля составляет 2,5 тысячи тонн, при суточном расходе в 171 тонну — 15 дней. В
«Из областного
Также министр рассказал, что в декабре в соответствии с законодательством планируется пополнение
Напомним, что отопительный сезон в Вихоревке начался по графику 18 сентября. Из