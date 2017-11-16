Запасов угля в Вихоревке и Слюдянке Иркутской области осталось почти на две недели

Правительство Иркутской области выделило 53 тысячи тонн угля из аварийно-технического запаса (АТЗ) для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Артур Сулейменов накануне, 15 ноября, на заседании регионального совета. По его словам, это необходимо было сделать, так как в некоторых населенных пунктах, например, в Вихоревке и Слюдянке, нормативного запаса угля осталось всего на пару недель. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.