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06:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Запасов угля в Вихоревке и Слюдянке Иркутской области осталось почти на две недели

Правительство Иркутской области выделило 53 тысячи тонн угля из аварийно-технического запаса (АТЗ) для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Артур Сулейменов накануне, 15 ноября, на заседании регионального совета. По его словам, это необходимо было сделать, так как в некоторых населенных пунктах, например, в Вихоревке и Слюдянке, нормативного запаса угля осталось всего на пару недель. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru


Нормативный запас топлива в Слюдянке — 2,7 тысячи тонн. При суточном расходе 190 тонн запаса хватит на 14 дней. В Вихоревке запас угля составляет 2,5 тысячи тонн, при суточном расходе в 171 тонну — 15 дней. В Казачинско-Ленском районе запас — 1,8 тысячи тонн при суточном расходе в 180 тонн, топлива хватит на 10 дней. В селе Ербогачён Катангского района запаса дизельного топлива из аварийно-технического запаса области хватит до 1 декабря.

«Из областного аварийно-технического запаса выделено 53 тысячи тонн для девяти муниципальных образований: Мамско-Чуйский район — 24 тысячи, Байкальску — 13,5 тысячи, Магистральному — 2 тысячи, Михайловке — 3,6 тысячи, Вихоревке — 5 тысяч, Усть-Уде — 1 тысяча, Киренску и Еланцам — 500 тонн», — сообщил Артур Сулейменов.

Также министр рассказал, что в декабре в соответствии с законодательством планируется пополнение аварийно-технического запаса углем и дизельным топливом. Министерство займется этим, как только будут доведены лимиты.

Напомним, что отопительный сезон в Вихоревке начался по графику 18 сентября. Из аварийно-технического запаса Иркутской области к началу текущего отопительного периода для Вихоревки было выделено 5 тысяч тонн угля на сумму 8,5 млн рублей.

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