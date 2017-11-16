Во Владивостоке падают цены на еду
15 ноября во Владивостоке состоялся перезапуск программы социальной поддержки населения, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.
15 ноября во Владивостоке состоялся перезапуск программы социальной поддержки населения, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.
Суть программы «Город для людей» в том, что в каждом районе Владивостока появятся магазины, где на определенный список товаров, занимающих важное место в продуктовой корзине горожан, установлены цены ниже существующих. Социальные продукты на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом социальной программы «Город для людей».
На предложение администрации Владивостока вступить в программу «Город для людей» откликнулись порядка 14 крупных супермаркетов.
Напомним, о необходимости обеспечить жителей края качественными и недорогими товарами и продуктами заявил врио губернатора Андрей Тарасенко, который подчеркнул, что снижение цен на продовольствие является одной из важнейших задач для органов власти любого уровня.
Михаил Грач.