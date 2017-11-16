Во Владивостоке падают цены на еду

Суть программы «Город для людей» в том, что в каждом районе Владивостока появятся магазины, где на определенный список товаров, занимающих важное место в продуктовой корзине горожан, установлены цены ниже существующих. Социальные продукты на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом социальной программы «Город для людей».