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06:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке падают цены на еду

15 ноября во Владивостоке состоялся перезапуск программы социальной поддержки населения, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.

Суть программы «Город для людей» в том, что в каждом районе Владивостока появятся магазины, где на определенный список товаров, занимающих важное место в продуктовой корзине горожан, установлены цены ниже существующих. Социальные продукты на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом социальной программы «Город для людей».

На предложение администрации Владивостока вступить в программу «Город для людей» откликнулись порядка 14 крупных супермаркетов.

Напомним, о необходимости обеспечить жителей края качественными и недорогими товарами и продуктами заявил врио губернатора Андрей Тарасенко, который подчеркнул, что снижение цен на продовольствие является одной из важнейших задач для органов власти любого уровня.

Михаил Грач.

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