Омичи недовольны инфраструктурой для детей в своём городе
По данным рейтингов, Омск оказался на 72-м месте из 100.
По данным рейтингов, Омск оказался на 72-м месте из 100.
Популярный портал поиска недвижимости Domofond.ru выяснил, как жители оценивают доступность детской инфраструктуры в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.
В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа
В среднем по стране респонденты оценили условия для детей на 6,4 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,8 балла. Как отмечают аналитики, в основном