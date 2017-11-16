Омичи недовольны инфраструктурой для детей в своём городе

Источник: РИА "Новости"

Популярный портал поиска недвижимости Domofond.ru выяснил, как жители оценивают доступность детской инфраструктуры в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д. ». В опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры по доступности детской инфраструктуры.