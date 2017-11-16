Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Киев сравнил решение Минска в ООН с ударом ножом в спину
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
06:56 (мск), источник: СуперОмск

Большереченский зоопарк просит подарить животным игрушки

Руководство зоопарка организовало предновогоднюю акцию «Всем зверушкам по игрушке!», в рамках которой все желающие жители Омска и области могут принести для животных игрушки.

Как отмечается в официальном паблике учреждения, питомцы будут особенно рады капроновым бочкам, дорожным конусам и ограждениям, детским пластмассовым горкам, мячам для сухих бассейнов, футбольным мячам, канатам, веревкам, обручам и детскому конструктору.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игрушки из плотной резины, пластмассы и дерева все желающие могут принести прямо в зоопарк. Подробности можно узнать по телефону 8 (381 69) 2−17−96.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь