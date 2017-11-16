Большереченский зоопарк просит подарить животным игрушки
Руководство зоопарка организовало предновогоднюю акцию «Всем зверушкам по игрушке!», в рамках которой все желающие жители Омска и области могут принести для животных игрушки.
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Руководство зоопарка организовало предновогоднюю акцию «Всем зверушкам по игрушке!», в рамках которой все желающие жители Омска и области могут принести для животных игрушки.
Как отмечается в официальном паблике учреждения, питомцы будут особенно рады капроновым бочкам, дорожным конусам и ограждениям, детским пластмассовым горкам, мячам для сухих бассейнов, футбольным мячам, канатам, веревкам, обручам и детскому конструктору.
Игрушки из плотной резины, пластмассы и дерева все желающие могут принести прямо в зоопарк. Подробности можно узнать по телефону 8 (381 69) 2−17−96.