Спасательные катера-вездеходы этой зимой впервые выйдут на Москву-реку

Пять новых спасательных катеров-вездеходов начнут патрулировать акваторию Москвы-реки этой зимой. Благодаря прочной конструкции они смогут добираться до тех мест, куда другие катера не доходят.

Впервые в распоряжение столичных спасателей поступили современные суда на воздушных подушках «Славир-9» и «Славир-6». В отличие от уже использующихся они способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду.