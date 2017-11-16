Спасательные катера-вездеходы этой зимой впервые выйдут на Москву-реку
Новые суда смогут пройти даже по колотому льду. На них спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки.
Новые суда смогут пройти даже по колотому льду. На них спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки.
Пять новых спасательных
Впервые в распоряжение столичных спасателей поступили современные суда на воздушных подушках «Славир-9» и «Славир-6». В отличие от уже использующихся они способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду.
Новые катера работают при температуре до минус 35 градусов и способны развивать на льду скорость до 70 километров в час. На них спасатели будут патрулировать места зимнего отдыха не только в акватории
Этой зимой патрулировать московские водоемы будет 21 спасательный катер на воздушной подушке, 16 из них не являются вездеходами.