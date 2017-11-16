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07:34 (мск), источник: Apiural.ru

Дорожные службы Свердловской области подготовились к гололеду и слякоти

ЕКАТЕРИНБУРГ. Управление автомобильных дорог Свердловской области накануне направило руководителям подрядных организаций, занимающихся содержанием сети региональных дорог, предупреждение о возможном ухудшении погодных условий и требование принять превентивные меры для обеспечения своевременной уборки автодорог.

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Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

По информации синоптиков, поступившей в дорожное ведомство, в ночь с 15 на 16 ноября на всей территории Свердловской области прогнозировалось выпадение обильных осадков в виде мокрого снега. Такой снежный покров ведет к снижению коэффициента сцепления автомобиля с дорогой. Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах.

Управление автодорог обратилось к подрядным организациям с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных автодорогах: организовать дежурства должностных лиц, обеспечить безупречную работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

Для своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах Управление автодорог разместило 48 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части.

Для обеспечения контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области создана «горячая линия» 8 (343)262−50−65, на которую можно сообщить об участках трассы, где затруднен проезд. Также диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями — собирает все поступающие замечания о состоянии дорог, организует их оперативное устранение.

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