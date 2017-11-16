Дорожные службы Свердловской области подготовились к гололеду и слякоти

Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

По информации синоптиков, поступившей в дорожное ведомство, в ночь с 15 на 16 ноября на всей территории Свердловской области прогнозировалось выпадение обильных осадков в виде мокрого снега. Такой снежный покров ведет к снижению коэффициента сцепления автомобиля с дорогой. Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах.

Управление автодорог обратилось к подрядным организациям с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных автодорогах: организовать дежурства должностных лиц, обеспечить безупречную работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

Для своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах Управление автодорог разместило 48 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части.