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07:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске пройдет «битва» ученых

Ученые начали подготовку к молодежной научной конференции по ядерной медицине, которая пройдет при поддержке Общественной палаты Челябинской области в марте следующего года.

Специалисты Центра инновационных технологий Южно-Уральского государственного медицинского университета представят на научном форуме раздел клеточной медицины, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В частности, молодые сотрудники проводят исследования технологии, которая помогает онкобольным восстанавливаться после лучевой терапии.

«Из аутологичного жирового материала пациента после обычной липосакции выделяем клеточный продукт и вводим непосредственно пациенту. Нам удается сократить время регенерации тканей с помощью применения наших технологий», — отмечает директор Центра инновационных технологий ЮУГМУ Георгий Димов.

В научном форуме, который организуют члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, помимо докладов, пройдет Science Slam — это «битва» ученых на сцене. За десять минут участники должны рассказать о собственных научных идеях исследований. Так, чтобы это было понятно и неподготовленной аудитории.

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