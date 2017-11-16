В Челябинске пройдет «битва» ученых

«Из аутологичного жирового материала пациента после обычной липосакции выделяем клеточный продукт и вводим непосредственно пациенту. Нам удается сократить время регенерации тканей с помощью применения наших технологий», — отмечает директор Центра инновационных технологий ЮУГМУ Георгий Димов.

В научном форуме, который организуют члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, помимо докладов, пройдет Science Slam — это «битва» ученых на сцене. За десять минут участники должны рассказать о собственных научных идеях исследований. Так, чтобы это было понятно и неподготовленной аудитории.