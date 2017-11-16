Снегопад во Владивостоке начнется в пятницу днем и к вечеру усилится — синоптики

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

Синоптики Примгидрометцентра уточняют свой прогноз на ближайшие дни. Днём в пятницу, 17 ноября, синоптическая ситуация в Приморском крае изменится. На Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией. Траектория вихря пройдёт на расстоянии 100−150 км от побережья Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

Во второй половине дня в южной половине края начнётся снег и в ночь на субботу распространится на большую часть региона. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются на юго-востоке Приморья. При усилении ветра местами прогнозируется метель. Обстановка на дорогах края осложнится, образуется гололедица и снежный накат. Максимальная температура составит −3…−8 °C, на юге −2…+3 °C.

Во Владивостоке в ночь на 17 ноября без осадков. В пятницу во второй половине дня начнётся снег, к вечеру его интенсивность увеличится. В ночь на субботу снег прекратится. Ожидается метель при сильном северном ветре. На дорогах будет скользко. Минимальная температура воздуха ночью составит −4…−7 °C, днём выше на 1−3 градусов.

Водителям необходимо соблюдать осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок.

Сегодня, 16 ноября, на юге Дальнего Востока продолжается рост атмосферного давления. На Приморье распространился гребень антициклона, который смещается с континентальных районов Китая на Корейский полуостров. Он обусловит солнечную и спокойную погоду. Максимальная температура воздуха −4…+1 °C, в центральных районах −5…−10 °C. Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0…-3 °C. Ближайшей ночью Приморье останется в поле повышенного атмосферного давления. Сохранится погода без осадков, при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура −9…−14 °C, в горных районах до -24 °C, на южном побережье −3…−8 °C.