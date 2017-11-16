В Амурском поселке Омска изменили режим работы светофора
В администрации города Омска сообщили об изменениях в работе светофора на пересечении улицы 24-й Северной и улицы Красный Пахарь, что в Амурском поселке Омска.
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В администрации города Омска сообщили об изменениях в работе светофора на пересечении улицы 24-й Северной и улицы Красный Пахарь, что в Амурском поселке Омска.
«Для выполнения поворота налево с улицы 24-й Северной на улицу Красный Пахарь со стороны улицы 21-й Амурской увеличена длительность “расщепленной” фазы с 3 до 5 секунд», — заявили в горадминистрации.
Теперь у водителей будет больше времени для поворота на улицу Красный Пахарь. Отмечается, что изменения повысят пропускную способность на данном участке.