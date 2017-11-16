Коммунальные службы Уфы устраняют последствия непогоды

С началом снегопада и ледяного дождя на сложные участки дорог — мосты, путепроводы, развязки, съезды и подъемы — были направлены пескоразбрасыватели для профилактики заторов на этих участках в утреннее время, когда горожане поедут на работу, сообщили в пресс-службе мэрии..