Коммунальные службы Уфы устраняют последствия непогоды
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Коммунальные службы Уфы отреагировали на ухудшение погодных условий.
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Коммунальные службы Уфы отреагировали на ухудшение погодных условий.
С началом снегопада и ледяного дождя на сложные участки дорог — мосты, путепроводы, развязки, съезды и подъемы — были направлены пескоразбрасыватели для профилактики заторов на этих участках в утреннее время, когда горожане поедут на работу, сообщили в
В настоящее время на основных дорогах, магистралях снежного покрова не наблюдается, однако на отдельных участках возможны «кашица» и гололедные явления. Видимость ухудшена туманом.
Городские власти призвали автовладельцев быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров. Перемены погоды и дорожных условий возможны в течение дня.