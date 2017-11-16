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07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Коммунальные службы Уфы устраняют последствия непогоды

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Коммунальные службы Уфы отреагировали на ухудшение погодных условий.

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Источник: Башинформ

С началом снегопада и ледяного дождя на сложные участки дорог — мосты, путепроводы, развязки, съезды и подъемы — были направлены пескоразбрасыватели для профилактики заторов на этих участках в утреннее время, когда горожане поедут на работу, сообщили в пресс-службе мэрии..

В настоящее время на основных дорогах, магистралях снежного покрова не наблюдается, однако на отдельных участках возможны «кашица» и гололедные явления. Видимость ухудшена туманом.

Городские власти призвали автовладельцев быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров. Перемены погоды и дорожных условий возможны в течение дня.

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