В Бразилии лошадь посадили в тюрьму за порчу автомобиля
В Бразильском штате Сержипи «арестовали» лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.
В Бразильском штате Сержипи «арестовали» лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Бразильском штате Сержипи «арестовали» лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.
Как отмечается, хозяин лошади Уильямс Фрасишку душ Сантуш прогуливался с животным, как к ним подошли несколько человек, желающих прокатиться. Хозяин не был против, но лошадь испугалась одного из незнакомцев и случайно лягнула автомобиль. К месту происшествия прибыл полицейский и забрал животное в полицейский участок.
«Когда я пришел в полицейский участок, лошадь была в клетке, как будто она была
Сообщается, что лошадь освободили на следующий день после задержания, когда хозяин взял ответственность за причиненный ущерб.