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07:38 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии лошадь посадили в тюрьму за порчу автомобиля

В Бразильском штате Сержипи «арестовали» лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Бразильском штате Сержипи «арестовали» лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.

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Как отмечается, хозяин лошади Уильямс Фрасишку душ Сантуш прогуливался с животным, как к ним подошли несколько человек, желающих прокатиться. Хозяин не был против, но лошадь испугалась одного из незнакомцев и случайно лягнула автомобиль. К месту происшествия прибыл полицейский и забрал животное в полицейский участок.

«Когда я пришел в полицейский участок, лошадь была в клетке, как будто она была каким-то преступником. Ее не кормили, не поили и посадили в тесную конуру, где невозможно двинуться. Я отнес ей ночью еду, но сегодня утром мне не разрешили ее покормить», — посетовал Сантуш.

Сообщается, что лошадь освободили на следующий день после задержания, когда хозяин взял ответственность за причиненный ущерб.

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