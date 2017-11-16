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07:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Еще 14 улиц Екатеринбурга получат «выделенки»

С видеофиксаторами нарушений.

Источник: УралИнформБюро

Четырнадцать улиц Екатеринбурга в 2018 году будут оборудованы выделенными полосами для движения общественного транспорта. Об этом 15 ноября на заседании Ассоциации «Города Урала» сообщил председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

По словам чиновника, для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA. Кроме того, на этих маршрутах будут установлены приборы видеофиксации нарушений ПДД. Один из таких комплексов недавно был установлен на улице Белинского и, по словам Игоря Федотова, уже себя окупил.

Следует отметить, что внедрение «выделенки» на маршрутах общественного транспорта в столице Урала уже началось. На данный момент в Екатеринбурге такие полосы имеются на 11 отрезках УДС.

Также Федотов напомнил о грядущем в июле 2019 года сокращении количества маршрутов общественного транспорта с нынешних 127 до 68. По его словам, в столице Урала через два года останется всего 45 автобусных, 11 троллейбусных и 12 трамвайных маршрутов. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», идея «урезания» маршрутной сети с подачи горадминистрации была разработана компанией «Город PRO» в конце 2016 года.

Необходимость «транспортной реформы» ее авторы мотивировали перегруженностью улично-дорожной сети, дублированием маршрутов, низкой скоростью передвижения транспорта по городу в часы пик из-за образующихся пробок, а также изношенностью автобусного, троллейбусного и трамвайного парков. Изначально ее реализация была намечена на июль 2017 года, однако из-за протестов горожан старт «транспортной реформы» был отодвинут на 2 года.

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