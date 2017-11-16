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07:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральские танцоры взяли медали на международном турнире

Представители Челябинской области пробились на пьедестал международных соревнований.

Воспитанники спортшколы «Вероника» стали призерами турнира международной федерации танцевального спорта в Варшаве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Семен Ежов и Марианна Бутузова завоевали серебро в европейской программе в категории «Восходящие звезды», бронзу в мировом рейтинге в категории «Молодежь» и заняли четвертое место в мировом рейтинге среди взрослых.

Пара Арсений и Полина Жильцовы в возрастной категории «Дети» 10−11 лет поднялась на третью ступень пьедестала в программе двоеборья и заняла четвертое место в европейской программе танцев.

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