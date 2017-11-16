Южноуральские танцоры взяли медали на международном турнире
Представители Челябинской области пробились на пьедестал международных соревнований.
Представители Челябинской области пробились на пьедестал международных соревнований.
Воспитанники спортшколы «Вероника» стали призерами турнира международной федерации танцевального спорта в Варшаве, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Семен Ежов и Марианна Бутузова завоевали серебро в европейской программе в категории «Восходящие звезды», бронзу в мировом рейтинге в категории «Молодежь» и заняли четвертое место в мировом рейтинге среди взрослых.
Пара Арсений и Полина Жильцовы в возрастной категории «Дети» 10−11 лет поднялась на третью ступень пьедестала в программе двоеборья и заняла четвертое место в европейской программе танцев.