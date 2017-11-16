Омская полиция почтит память жертв ДТП флешмобом

Как сообщается в официальной группе омской полиции в соцсети, 19 ноября, в День памяти жертв ДТП, планируется провести флэшмоб под названием «Сохрани линию жизни».

В 11.15 в Успенском Кафедральном соборе Митрополит Омский и Таврический Владимир проведёт панихиду по погибшим в ДТП участникам дорожного движения.

С 11.50 часов на Соборной площади начнётся построение колонн, а с 12.00 до 12.40 часов все машины проедут к сердцу, которое составят из патрульных автомобилей Госавтоинспекции прямо на Соборной площади.