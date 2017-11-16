Сотрудников колонии в Хабаровском крае наказали за отсутствие бдительности

Прокуратуре Хабаровского края не понравилась активная личная жизнь заключённых исправительной колонии, расположенной в посёлке Ванино. Осуждённые занавешивали камеры видеонаблюдения и смотровые глазки, а также проделывали в устройствах сквозные дыры. Работники учреждения этим действиям не препятствовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Сотрудники прокуратуры проверили пищеблок и медицинскую часть учреждения, помещения жилых отрядов и камерного типа и штрафных изоляторов. Там работники надзорного ведомства обнаружили несоблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и материально-бытового обеспечения осуждённых.

После проверки все нарушения устранили, а шестерых должностных лиц исправительного учреждения и краевого аппарата УФСИН России привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого администрация колонии выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей.