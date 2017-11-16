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08:01 (мск), источник: Восток Медиа

Сотрудников колонии в Хабаровском крае наказали за отсутствие бдительности

Заключённые портили видеокамеры и перекрывали им обзор без последствий для себя.

Прокуратуре Хабаровского края не понравилась активная личная жизнь заключённых исправительной колонии, расположенной в посёлке Ванино. Осуждённые занавешивали камеры видеонаблюдения и смотровые глазки, а также проделывали в устройствах сквозные дыры. Работники учреждения этим действиям не препятствовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Сотрудники прокуратуры проверили пищеблок и медицинскую часть учреждения, помещения жилых отрядов и камерного типа и штрафных изоляторов. Там работники надзорного ведомства обнаружили несоблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и материально-бытового обеспечения осуждённых.

После проверки все нарушения устранили, а шестерых должностных лиц исправительного учреждения и краевого аппарата УФСИН России привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого администрация колонии выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также заместитель прокурора провёл личный приём осуждённых и ответил на все интересующие их вопросы.

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