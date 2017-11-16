В небе над Уралом планеты и звезды устроят космическое шоу

Жители Среднего Урала в в пятницу смогут наблюдать два ярких астрономических явления — парад планет и звездный дождь. Первое событие произойдет утром, второе можно наблюдать поздно вечером, сообщает в четверг, 16 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

В пятницу утром с 7.30 до 8.00 уральцы при ясном небе смогут наблюдать через бинокли и фокусные объективы так называемый парад планет, когда планеты Венера и Юпитер вместе с Луной в восточной части неба образуют равносторонний треугольник. «Объекты потеряются в лучах зари. Если использовать бинокль или использовать объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто», — отмечает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Владилен Санакоев.

Вечером в пятнице жители Среднего Урала увидят звездный дождь — метеорный поток Леониды. Это событие можно наблюдать в 21.30. Источником этих частиц является комета 55Р/Темпеля — Туттля. «Возвращение кометы в окрестности Земли ожидается в мае 2031 года, поэтому пока метеорный поток одиночному наблюдателю может продемонстрировать лишь несколько метеоров в час, если находиться в местности удаленной от городских огней», — говорит уральский ученый.