Около 5,8% детей в Челябинской области рождаются недоношенными

Источник: AP 2017

По данным Минздрава, на протяжении последних лет появление на свет ребенка раньше срока составляет порядка 2,6 тысячи случаев в год — это 5,8% от общего количества родов в регионе, поэтому проблема недоношенности в области остается актуальной.

В Челябинске 17 ноября участники акции смогут посмотреть консультации врачей перинатального центра. Также организаторы подготовили шоу-программу с выступлением детей.

Отметим, что 10 месяцев этого года в Челябинской области родились 34 403 малыша, в том числе недоношенных — 1951, из них 136 — с экстремально низкой (менее 1000 гр.) и 239 — с очень низкой массой тела (менее 1500 гр.).

«Женщин с преждевременными родами на сроке 22−34 недели беременности следует госпитализировать в областной перинатальный центр, где им и их детям окажут всю необходимую медицинскую помощь», — комментирует начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Людмила Подлубная.