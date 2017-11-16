30 желаний в час могут загадать новосибирцы в ночь на 18 ноября

Метеорный поток Леониды имеет радиант в созвездии Льва и проходит в период с 4 по 30 ноября. Поток связан с кометой Темпеля-Туттля, которая делает полный оборот вокруг Солнца по своей орбите примерно за 33 года.

«Отсюда и явная периодичность в активности метеорного потока, — сообщили в Большом планетарии Новосибирска. — Мощнейший поток 1966 года достигал 150 тысяч метеоров в час; в 1999 году во время максимума потока количество метеоров достигало нескольких тысяч. В следующий раз обильность метеорного потока снова будет впечатляющей только в 2031 году, когда комета вновь приблизится к Солнцу на минимальное расстояние».

Поток характерен быстрыми беловатыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли со скоростью до 71 километра в секунду. Наблюдать за потоком лучше за городом после двух часов ночи, когда созвездие Льва достаточно поднимется над горизонтом, и продолжать вплоть до утренних сумерек.