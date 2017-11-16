Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
08:13 (мск), источник: VN.ru

30 желаний в час могут загадать новосибирцы в ночь на 18 ноября

Настал период активности известного ежегодного метеорного потока Леониды. Пик произойдет в ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается 20−30 метеоров в час.

Метеорный поток Леониды имеет радиант в созвездии Льва и проходит в период с 4 по 30 ноября. Поток связан с кометой Темпеля-Туттля, которая делает полный оборот вокруг Солнца по своей орбите примерно за 33 года.

«Отсюда и явная периодичность в активности метеорного потока, — сообщили в Большом планетарии Новосибирска. —  Мощнейший поток 1966 года достигал 150 тысяч метеоров в час; в 1999 году во время максимума потока количество метеоров достигало нескольких тысяч. В следующий раз обильность метеорного потока снова будет впечатляющей только в 2031 году, когда комета вновь приблизится к Солнцу на минимальное расстояние».

Поток характерен быстрыми беловатыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли со скоростью до 71 километра в секунду. Наблюдать за потоком лучше за городом после двух часов ночи, когда созвездие Льва достаточно поднимется над горизонтом, и продолжать вплоть до утренних сумерек.

«Пик активности метеорного потока Леониды приходится на ночь с 17 на 18 ноября, — добавила сотрудник Новосибирского планетария при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий Виктория Дамм. —  Ожидается 20−30 метеоров в час, а общая продолжительность — с 6 по 30 ноября. Хотя в эти дни каждый год наблюдается лишь небольшое число метеоров, но иногда отмечаются и захватывающие зрелища».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
30 желаний в час могут загадать новосибирцы в ночь на 18 ноября
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь