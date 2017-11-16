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15:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минсельхоз усиливает паспортный режим. Ведомство подготовило поправки к нормам учета животных

Кошек, собак, ослов, кроликов и рыб, а также других животных поставят на учет после принятия закона об ответственном обращении с животными. Как выяснил «Ъ», выбор средств маркировки питомцев с присвоением уникального буквенно-цифрового идентификационного номера останется за хозяином — соответствующие поправки к ветеринарному законодательству внес в правительство Минсельхоз. Таким образом, животные не покажутся на улице без бирки, татуировки, тавра, кольца, ошейника или транспондера.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минсельхоз направил в правительство поправки к действующему законодательству, регулирующему ветеринарную безопасность в РФ. Документ устанавливает механизм учета животных, который станет обязательным после принятия закона «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, закон о защите животных, в том числе домашних, в России не могут принять в течение уже 16 лет.

В 1999 году Госдума одобрила соответствующий закон, но позже он был отклонен президентом. После этого депутатами был разработан законопроект «Об ответственном обращении с животными». Однако в ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал доработать и его.

Работу над поправками ко второму чтению этого законопроекта в комитете Госдумы по экологии закончили еще в июне 2017 года, однако депутаты ожидают внесения ряда правительственных правок, в частности в ветеринарное законодательство. Нормативный акт накладывает на владельцев животных новые обязательства, касающиеся, в частности, регистрации домашних питомцев, а также их выгула.

Так, предлагается обязать хозяев убирать «места и территории общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности животного».

Планируется создание правительством перечней животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, а также «потенциально опасных пород собак». Помимо этого депутаты видят необходимость установить требования к условиям содержания домашних животных в жилищах. В законопроекте предусмотрен также запрет контактных зоопарков.

После завершения работы над документом депутаты планируют поправить КоАП и Уголовный кодекс (УК) РФ. В частности, справороссы и единороссы во главе с председателем думского комитета по экологии Владимиром Бурматовым предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными: максимальный срок лишения свободы может составить пять лет. Отметим, сегодня УК РФ уже предусматривает лишение свободы за жестокое обращение с животными, если оно совершено группой лиц.

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В проекте, подготовленном Минсельхозом, предусмотрено, что хозяин сам сможет выбрать способ маркировки животных: бирки, татуировки, ошейники, тавра, кольца, а также чипы (транспондеры и респондеры). Уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер животного будет внесен в ФГИС в области ветеринарии. Затраты на маркировку питомцев, в частности на приобретение необходимых для этого средств, лягут на плечи владельцев. За отказ от процедуры будут введены штрафы — их размер сейчас определяют депутаты. Впрочем, пока неизвестно, кто будет следить за соблюдением требования обязательной идентификации.

Предполагается, что маркировкой животных смогут заниматься аттестованные специалисты, отвечать за идентификацию питомцев будут органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии. При этом служебных животных ФСИН, Росгвардии и МВД поставят на учет ветслужбы этих органов, сказали «Ъ» в Минсельхозе. Поставить питомца на учет можно уже с 1 января 2018 года.

Общественники настаивают на скорейшем принятии законопроекта об ответственном обращении с животными. Больше недели зоозащитники пикетируют с таким требованием здание Госдумы.

Ольга Никитина

Россиян обяжут регистрировать домашних животных
Во время загрузки произошла ошибка.
16 октября© Ньюстюб
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