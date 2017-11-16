Минсельхоз усиливает паспортный режим. Ведомство подготовило поправки к нормам учета животных

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Минсельхоз направил в правительство поправки к действующему законодательству, регулирующему ветеринарную безопасность в РФ. Документ устанавливает механизм учета животных, который станет обязательным после принятия закона «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, закон о защите животных, в том числе домашних, в России не могут принять в течение уже 16 лет.

В 1999 году Госдума одобрила соответствующий закон, но позже он был отклонен президентом. После этого депутатами был разработан законопроект «Об ответственном обращении с животными». Однако в ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал доработать и его.



Работу над поправками ко второму чтению этого законопроекта в комитете Госдумы по экологии закончили еще в июне 2017 года, однако депутаты ожидают внесения ряда правительственных правок, в частности в ветеринарное законодательство. Нормативный акт накладывает на владельцев животных новые обязательства, касающиеся, в частности, регистрации домашних питомцев, а также их выгула.

Так, предлагается обязать хозяев убирать «места и территории общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности животного».

Планируется создание правительством перечней животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, а также «потенциально опасных пород собак». Помимо этого депутаты видят необходимость установить требования к условиям содержания домашних животных в жилищах. В законопроекте предусмотрен также запрет контактных зоопарков.



После завершения работы над документом депутаты планируют поправить КоАП и Уголовный кодекс (УК) РФ. В частности, справороссы и единороссы во главе с председателем думского комитета по экологии Владимиром Бурматовым предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными: максимальный срок лишения свободы может составить пять лет. Отметим, сегодня УК РФ уже предусматривает лишение свободы за жестокое обращение с животными, если оно совершено группой лиц.

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