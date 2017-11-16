​Средний Урал засыплет мокрым снегом

По данным Уралгидромета, в регионе в четверг ожидается мокрый снег, от умеренного до сильного, на юге с дождем, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и гололед на дорогах. Температура опустится ночью до минус 11 градусов, днем будет держаться на уровне до минус 6.

В Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, мокрый снег, временами с дождем. Температура будет колебаться от +1 до -3 градусов.