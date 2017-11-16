Средний Урал засыплет мокрым снегом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега с дождем и небольшие метели в ближайшие дни в Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега с дождем и небольшие метели в ближайшие дни в Свердловской области.
По данным Уралгидромета, в регионе в четверг ожидается мокрый снег, от умеренного до сильного, на юге с дождем, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и гололед на дорогах. Температура опустится ночью до минус 11 градусов, днем будет держаться на уровне до минус 6.
В Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, мокрый снег, временами с дождем. Температура будет колебаться от +1 до -3 градусов.
В пятницу в области ожидаются небольшой снег и слабые метели. Столбик термометра опустится до минус 10 градусов ночью и до минус 7 — днем. В Екатеринбурге ожидается мокрый снег, временами с дождем. Температура воздуха — от -7 ночью до -4 — днем.