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08:49 (мск), источник: УралПолит.ру

​Средний Урал засыплет мокрым снегом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега с дождем и небольшие метели в ближайшие дни в Свердловской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 761 мм рт. ст. 3 м/с

По данным Уралгидромета, в регионе в четверг ожидается мокрый снег, от умеренного до сильного, на юге с дождем, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и гололед на дорогах. Температура опустится ночью до минус 11 градусов, днем будет держаться на уровне до минус 6.

В Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, мокрый снег, временами с дождем. Температура будет колебаться от +1 до -3 градусов.

В пятницу в области ожидаются небольшой снег и слабые метели. Столбик термометра опустится до минус 10 градусов ночью и до минус 7 — днем. В Екатеринбурге ожидается мокрый снег, временами с дождем. Температура воздуха — от -7 ночью до -4 — днем.

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