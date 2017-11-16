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09:00 (мск), источник: ЕАН

У свердловских заключенных мусульман появились духовные наставники

ГУФСИН России по Свердловской области подписало договор о сотрудничестве с региональным духовным управлением мусульман.

Теперь муллы будут курировать и пенитенциарные учреждения, где имеются мусульманские общины из числа осужденных. Такое сотрудничество позволит заключенным, исповедующим ислам, в полной мере исполнять свои религиозные потребности.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, региональное духовное управление мусульман закрепит имама (священнослужителя) за каждой существующей молельной комнатой или мечетью учреждений, будет оказывать помощь в осуществлении экспертизы религиозной литературы, поступающей к осужденным.

Священники будут проводить беседы с осужденными, направленные на разъяснение необходимости сохранения межконфессионального мира и межэтнического согласия, проявление вероуважения к традиционным конфессиям России, способствовать созданию религиозных, духовных библиотек.

Стоит отметить, что на Среднем Урале насчитывается несколько тысяч осужденных, которые придерживаются мусульманского вероисповедания. Всего в учреждениях УИС области действуют 5 мечетей и 7 молитвенных комнат для мусульман. В настоящее время завершается строительство мечети в ИК-54 (Новая Ляля).

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