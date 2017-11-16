У свердловских заключенных мусульман появились духовные наставники

Теперь муллы будут курировать и пенитенциарные учреждения, где имеются мусульманские общины из числа осужденных. Такое сотрудничество позволит заключенным, исповедующим ислам, в полной мере исполнять свои религиозные потребности.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, региональное духовное управление мусульман закрепит имама (священнослужителя) за каждой существующей молельной комнатой или мечетью учреждений, будет оказывать помощь в осуществлении экспертизы религиозной литературы, поступающей к осужденным.

Священники будут проводить беседы с осужденными, направленные на разъяснение необходимости сохранения межконфессионального мира и межэтнического согласия, проявление вероуважения к традиционным конфессиям России, способствовать созданию религиозных, духовных библиотек.